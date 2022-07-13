Схема движения изменилась на одной из улиц Петрозаводска

На улице Петрова запрещена остановка и стоянка автомобилей.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» появились фото дорожных знаков на улице Петрова в Петрозаводске.

По словам автора фото, со знаков, запрещающих остановку автомобилей, сняли ограничение времени. Теперь запрет на остановку и стоянку действует постоянно.

Напомним, ранее на улице Петрова началось обустройство нового разворотного кольца для автобусов — туда будет продлен маршрут одного из петрозаводских автобусов.