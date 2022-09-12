Схема движения изменилась в одном из районов Петрозаводска

На Кукковке в новом микрорайоне на нескольких улицах запретили остановку транспорта.
С 1 сентября в Петрозаводске изменилась схема движения транспорта на Кукковке. Об этом сообщили в Госавтоинспекции карельской столице.
Остановка на улице Энтузиастов со стороны гипермаркета по средам с 9 до 17 часов запрещена.
Кроме того, ночью запрещена стоянка автотранспорта на подъезде к корпусу детского сада «Акварельки».
Помимо этого, запрет остановки транспорта действует на участке улицы Генерала Судакова.
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