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Схема движения изменилась в одном из районов Петрозаводска

Новости. Общество
16:42, 13 Сентября 2022
фото: © Госавтоинспекция Петрозаводска

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На Кукковке в новом микрорайоне на нескольких улицах запретили остановку транспорта.

С 1 сентября в Петрозаводске изменилась схема движения транспорта на Кукковке. Об этом сообщили в Госавтоинспекции карельской столице.

Остановка на улице Энтузиастов со стороны гипермаркета по средам с 9 до 17 часов запрещена.

Кроме того, ночью запрещена стоянка автотранспорта на подъезде к корпусу детского сада «Акварельки».

Помимо этого, запрет остановки транспорта действует на участке улицы Генерала Судакова.

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