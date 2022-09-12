Схема движения изменилась в одном из районов Петрозаводска

На Кукковке в новом микрорайоне на нескольких улицах запретили остановку транспорта.

С 1 сентября в Петрозаводске изменилась схема движения транспорта на Кукковке. Об этом сообщили в Госавтоинспекции карельской столице.

Остановка на улице Энтузиастов со стороны гипермаркета по средам с 9 до 17 часов запрещена.

Кроме того, ночью запрещена стоянка автотранспорта на подъезде к корпусу детского сада «Акварельки».

Помимо этого, запрет остановки транспорта действует на участке улицы Генерала Судакова.