Схема движения изменится 30 января в центре Петрозаводска

На одной из площадей города запретят стоянку транспорта.

Завтра, 30 января, в карельской столице изменится схема движения, сообщили в администрации Петрозаводска.

На участке улицы Калинина – по нечетной стороне от дома № 1А по улице Калинина до Литейной площади, а по четной стороне от Литейной площади до Лососинской набережной - будет запрещена стоянка транспорта.

Ограничение будет сделано для уборки снега, отметили в мэрии.