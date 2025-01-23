Схема движения изменится 30 января в центре Петрозаводска

На одной из площадей города запретят стоянку транспорта.
Завтра, 30 января, в карельской столице изменится схема движения, сообщили в администрации Петрозаводска.
На участке улицы Калинина – по нечетной стороне от дома № 1А по улице Калинина до Литейной площади, а по четной стороне от Литейной площади до Лососинской набережной - будет запрещена стоянка транспорта.
Ограничение будет сделано для уборки снега, отметили в мэрии.
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