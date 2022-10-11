Схема движения изменится еще в трех районах Петрозаводска

Ограничение скорости на Кукковке и запрет остановки в центре и в районе Рыбка введут в декабре, сообщили в администрации города.

С 13 декабря изменится схема движения транспорта на Кукковке, в центре Петрозаводска и в районе Рыбка.

Так, на участке Сердобольского проезда между домами № 11А на Сортавальской улице и № 24А на Питкярантской улице начнет действовать ограничение максимальной скорости до 40 км/ч. Оно призвано повысить безопасность возле образовательных учреждений – детского сада № 102 «Пингвин» и лицея № 13.

С этого же времени будет запрещена остановка транспорта на участке Гостиного проезда вдоль домов № 7 и № 9 на улице Германа Титова (по стороне указанных домов) и в районе дома № 18 на Беломорской улице (также по стороне дома). Нововведения призваны повысить безопасность, улучшить пропускную способность и качество уборки дорог.

Администрация Петрозаводска призывает водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями правил дорожного движения.

Ранее сообщалось, в декабре изменится схема движения транспорта на Древлянке.