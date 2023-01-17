Схема движения изменится на Ключевой в Петрозаводске со вторника. Смотрим, кому запретят остановку

Администрация столицы Карелии предупредила водителей об изменении схемы движения на улице Антонова.

С 28 февраля на улице Антонова, на участке от улицы Репникова до улицы Корабелов, будет запрещена остановка большегрузов. Соответствующие знаки установят по обеим сторонам дороги.

Ограничения призваны снизить риск возникновения аварийных ситуаций и увеличить пропускную способность магистрали.

Администрация города просит водителей быть внимательными, руководствоваться дорожными знаками и положениями ПДД.

Ранее сообщалось, в марте временные ограничения будут введены для автомобилистов на улице Дзержинского.