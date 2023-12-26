Схема движения изменится на улице Пушкинская в центре Петрозаводска

Возле водно-спортивного центра запретят стоянку и остановку, а также поворот с улицы Германа Титова.

В администрации Петрозаводска сообщили об изменении схемы движения транспорта в центре города, на улице Пушкинская.

Стоянка и остановка транспорта будет запрещена по нечетной стороне улицы в районе пересечения ее с улицей Германа Титова.

Кроме того, нельзя будет повернуть налево с улицы Германа Титова на Пушкинскую.

Изменения вступят в силу с 18 января.

В городской мэрии напомнили, что эти нововведения призваны повысить безопасность водителей и пешеходов.