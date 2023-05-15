Схема движения изменится ради безопасности дошкольников в крупном районе Петрозаводска

В среду, 31 мая, на Древлянке изменится схема движения транспорта, сообщили в мэрии Петрозаводска.
Для того, чтобы родители могли более безопасно привозить своих детей в детсад №10 «Домисолька» на Древлянке, с 31 мая изменится схема движения машин.
В границах дошкольного учреждения на четной стороне Облачного проезда запретят стоянку.
На нечетной стороне, на участке от Оборонной до Чистой улицы, нельзя будет останавливаться. Для водителей установят соответствующие знаки.
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