Схема движения изменится в густонаселенном районе Петрозаводска

В администрации города рассказали об изменении движения на Кукковке.
С 20 ноября в карельской столице изменится схема движения на Кукковке. Об этом рассказали в городской мэрии.
По четной стороне улицы Ровио на участке от Сортавальской улицы до Комсомольского проспекта будет запрещена стоянка и остановка транспорта.
Как уточнили в администрации, нововведения призваны повысить безопасность водителей и улучшить пропускную способность улицы.
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