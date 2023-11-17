Схема движения изменится в густонаселенном районе Петрозаводска

В администрации города рассказали об изменении движения на Кукковке.

С 20 ноября в карельской столице изменится схема движения на Кукковке. Об этом рассказали в городской мэрии.

По четной стороне улицы Ровио на участке от Сортавальской улицы до Комсомольского проспекта будет запрещена стоянка и остановка транспорта.

Как уточнили в администрации, нововведения призваны повысить безопасность водителей и улучшить пропускную способность улицы.