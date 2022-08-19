Схема движения изменится в Петрозаводске накануне Дня знаний

В столице Карелии изменится схема движения из-за проведения массовых гуляний в честь праздника.

31 августа в центре Петрозаводска изменится схема движения транспорта, сообщает пресс-центр мэрии карельской столицы. Будет закрыт проезд автомобилей от улицы Куйбышева по улице Еремеева и проспекту Ленина в сторону Онежской набережной, а также от здания Педагогического института ПетрГУ по Пушкинской улице в сторону проспекта Ленина. На указанных магистралях с 15.00 до 21.30 будет организована пешеходная зона.

1 сентября будет закрыт проезд по улицам Пушкинской и Фаддеевской, от улицы Куйбышева в сторону Онежской набережной по проспектам Ленина, Карла Маркса и улице Еремеева, а также по улице Луначарского от набережной Гюллинга через Пименовский мост. Здесь с 9.00 до 12.30 будет организована пешеходная зона. Кроме того, до 19.00 будет полностью закрыт въезд на площадь Кирова.

Ближайшие к территории праздника парковки для автомобилей расположены возле гипермаркетов «Магнит» на Казарменской улице, «Лента» на Ленинградской улице и на Инженерной площади напротив гимназии № 17.