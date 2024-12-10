Схема движения изменится в самом центре Петрозаводска

Недалеко от вокзала запретят остановку и стоянку машин.
По сообщению мэрии Петрозаводска, в самом центре города с 31 декабря изменится схема движения транспорта.
С 0.00 часов ночи до 6.00 утра будет запрещена остановка и стоянка машин вдоль дома № 33 по улице Красноармейская. Дом примыкает к площади Гагарина.
Как объяснили в администрации, данное нововведение призвано улучшить уборку дорог.
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