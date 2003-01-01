Схема движения изменится в центре Петрозаводска

С конца августа на начало сентября в центре города будет организована пешеходная зона

В центре Петрозаводска с 18.00 30 августа до 21.00 вечера 1 сентября закроют проезд по площади Кирова и вдоль нее – по Большой Петропавловской улице, сообщили в администрации карельской столицы. Здесь организуют пешеходную зону в связи с проведением музыкального фестиваля «Голос Города» и празднованием Дня знаний.

Кроме этого, 1 сентября с 07.00 до 13.00 запретят проезд и остановку транспорта:

– на участке улицы Еремеева (от улицы Куйбышева в направлении Онежского озера),

– на Набережном проспекте (от проспекта Ленина до улицы Еремеева),

– на проспекте Ленина (от Набережного проспекта до Пушкинской улицы),

– на Большой Петропавловской улице (от сквера Моряков Онежской флотилии до Пушкинской улицы).

По этим участкам дорог пройдет шествие первоклассников и молодежи. Вдасти города призвали водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД, а также заранее планировать пути объезда.