Схема движения изменится в центре Петрозаводска

На участке улицы Антикайнена от Гоголя до Лобановского моста запретят остановку и стоянку транспорта, а также поворот налево на Стародревлянский проезд.
С 19 октября в Петрозаводске вводятся изменения в организации дорожного движения на улице Антикайнена. По данным Госавтоинспекции города, новые ограничения направлены на разгрузку транспортных потоков в этом районе.
На участке от улицы Гоголя до Лобановского моста будет запрещена остановка и стоянка транспорта. Также вводится запрет на поворот налево с улицы Антикайнена на Стародревлянский проезд.
Водителям рекомендуется внимательно следить за изменениями дорожной ситуации и соблюдать установленные знаки и правила дорожного движения.
Ранее мы сообщали, что на улице в центре Петрозаводска запретят стоянку возле жилого дома.