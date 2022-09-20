Схема движения изменится в центре Петрозаводска из-за праздника урожая

В конце недели в центре Петрозаводска изменится схема движения транспорта, сообщили в мэрии города.

С 23 по 25 сентября в центре Петрозаводска изменится схема движения транспорта. Об этом информирует пресс-центр мэрии карельской столицы.

В пятницу с 8.00 будет запрещён въезд на площадь Кирова с улицы «Правды» и проспекта Карла Маркса. На указанной территории будет организована пешеходная зона. Изменения будут действовать до 20 часов 25 сентября.

Изменения связаны с проведением на площади ярмарки и развлекательной программы в честь старинного карельского праздника День Кегри.

Ранее сообщалось, что в выходные в Петрозаводске отметят Праздник урожая.