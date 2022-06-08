Схема движения изменится в центре Петрозаводска из-за ремонта сетей

В пятницу на улице Красноармейской, в районе пересечения с улицей Гоголя, изменится схема движения транспорта, сообщили в администрации города.

По информации АО «ПКС-Тепловые сети», с 8 по 11 июля будут продолжены работы на Красноармейской улице, в районе пересечения с улицей Гоголя. Реконструкция теплосетей запланирована на участке дороги в направлении «Кукковка–Центр». Двустороннее движение на перекрестке будет обеспечено. Его организуют по участку дороги в направлении Центр–Кукковка. Поворот с полосы в сторону Центра на перекрестке будет осуществляться налево к Гоголевскому мосту.

В мэрии просят петрозаводчан быть предельно внимательными и руководствоваться установленными знаками, сигналами светофоров и положениями Правил дорожного движения.

Об изменениях в работе общественного транспорта будет сообщено дополнительно.

Ранее сообщалось, на улице Попова в Петрозаводске запрещена остановка транспорта.