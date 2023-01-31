Схема движения изменится в центре Петрозаводска из-за ремонтных работ

Временные ограничения будут введены для автомобилистов на улице Дзержинского.
По сообщению администрации Петрозаводска, с 13 марта на улице Дзержинского будут введены ограничения на остановку, которые начнут действовать возле домов номер 2 и 6. Соответствующие изменения вносятся в схему дорожного движения для доступа строительной техники к месту проведения капитального ремонта общего имущества на Карла Макса 22.
Администрация Петрозаводска призывает водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.
Ранее сообщалось, в марте на Древлянке в Петрозаводске изменится схема движения транспорта.
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