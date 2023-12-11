Схема движения меняется в центре Петрозаводска

С 13 декабря начнет в центре города действовать запрет на стоянку и остановку транспорт.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, с 13 декабря в центре города изменится схема движения транспорта.

На участке улицы Германа Титова между улицами Кирова и Куйбышева запретят остановку и стоянку транспорта. Ограничения будут действовать каждый вторник с 00.00 до 06.00.

В мэрии объяснили, что изменения призваны обеспечить качественную уборку территории, и призвали участников дорожного движения быть внимательными.