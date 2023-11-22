Схема движения меняется в центре Петрозаводска

В центре карельской столицы появится большая пешеходная зона.
Схема движения транспорта поменяется в центре карельской столицы с 26 ноября. Об этом сообщили в городской мэрии.
Начиная с 15.00, въезд автомобилей с улицы Правды на площадь Кирова будет закрыт.
Это будет связано с устройством катка для жителей и гостей карельской столицы. В администрации призвали соблюдать правила, руководствуясь знаками и положениями ПДД.
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