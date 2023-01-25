Схема движения поменяется в начале марта в нескольких районах Петрозаводска

В мэрии города предупредили об изменениях на Кукковке, Зареке и в Первомайском районе.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, движение в начале весны скорректируют сразу на нескольких городских магистралях.

Так, с 6 марта на Комсомольском проспекте от улицы Братьев Озеровых до улицы Генерала Судакова будет запрещена остановка. Схему движения здесь изменят для обеспечения безопасной остановки общественного транспорта. Также с 6 марта будет запрещена остановка на Первомайском проспекте от дома 76а до Грузового переулка.

С 7 марта запрет на остановку введут на улице Ровио — на участке от улицы Генерала Фролова до дома № 20 по улице Ровио. Ночью будет запрещена остановка на улице Луначарского в районе домов № 3 и 5. Ограничение будет действовать с 22.00 до 06.00.

Кроме того, с 7 марта на улице Шотмана изменится направление движения в сторону площади Нижнее Чапаевское кольцо. Теперь при проезде по крайней правой полосе будет разрешено движение транспортных средств прямо и направо. Сейчас там можно двигаться только направо.