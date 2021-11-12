Схема движения транспорта изменится под Петрозаводском

Вносится изменение в схему приоритетного проезда перекрестка в поселке Шуя, сообщили в Минтрансе Карелии.

В целях оптимизации дорожного движения на автомобильной дороге регионального или межмуниципального значения «Кола», км 435 - ст. Шуйская» с 10 января 2022 года вносится изменение в схему приоритета при проезде перекрестка улиц Советская и Садовая в поселке Шуя.

Ранее направление главной дороги шло со стороны трассы Р-21 «Кола». С наступлением первых рабочих дней нового года оно будет изменено – улица Советская станет главной в направлении станции Шуйская.

Ранее сообщалось, изменилась схема движения на одном из оживленных перекрестков Петрозаводска.