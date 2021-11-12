890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Пожар в Карелии оставил погорельцев без дома и имущества, они просят о помощи (ФОТО) 3
Сегодня 06:40
Условия начисления надбавок к пенсии изменятся с 1 января для некоторых категорий пенсионеров 4
12.12.2021 20:40
Автомобиль после ДТП выбросило на тротуар с пешеходами в Петрозаводске (ВИДЕО) 2
Сегодня 08:25
«Вот лежат уже тяжелые под кислородом» (ВИДЕО) 8
Сегодня 10:08

Схема движения транспорта изменится под Петрозаводском

Новости. Общество
14:12, 13 Декабря 2021
фото: © Depositphotos

Новости партнеров

Вносится изменение в схему приоритетного проезда перекрестка в поселке Шуя, сообщили в Минтрансе Карелии.

В целях оптимизации дорожного движения на автомобильной дороге регионального или межмуниципального значения «Кола», км 435 - ст. Шуйская» с 10 января 2022 года вносится изменение в схему приоритета при проезде перекрестка улиц Советская и Садовая в поселке Шуя.

Ранее направление главной дороги шло со стороны трассы Р-21 «Кола». С наступлением первых рабочих дней нового года оно будет изменено – улица Советская станет главной в направлении станции Шуйская.

Ранее сообщалось, изменилась схема движения на одном из оживленных перекрестков Петрозаводска.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.12.2021, 07:15
Планируется серийное производство внедорожника «Карелия» на базе «Нивы»
12.12.2021, 15:27
Зарплату более 200 тыс. рублей в Петрозаводске предлагают не только начальникам
08.12.2021, 15:02
Карелии обещают аномальный холод к концу недели
06.12.2021, 15:29
Ни детского сада, ни памятника
06.12.2021, 15:01
Продажа здания 1903 года постройки в Петрозаводске вызвала ажиотаж среди покупателей
09.12.2021, 14:20
Как карельские депутаты обсуждали федеральный законопроект о QR-кодах

Аналитика

10.12.2021 15:57
Обществоведение
«В этом доме сохранился отпечаток Гаскойна» 7
Реставраторы обнаружили в старейшем памятнике деревянной архитектуры Петрозаводска следы уникальных строительных технологий XVIII столетия.
«Коронавирусные» деньги: как будут выплачивать компенсации за ноябрьские каникулы 3
10.12.2021 10:05
Как карельские депутаты обсуждали федеральный законопроект о QR-кодах 29
09.12.2021 14:20
QR-коды, которые раскололи общество 21
08.12.2021 09:11
Ни детского сада, ни памятника 9
06.12.2021 15:29
Вся аналитика

Чтиво

07.12.2021 14:42
Личное мнение
Зима как «катастрофа» 21
Почему борьба со снегопадом в регионе, приравненном к Крайнему Северу, превратилась в ежегодную зимнюю войну?
Офтальмологический центр Карелии осиротел 1
06.12.2021 10:59
Мечта Шуры Балаганова 5
03.12.2021 15:37
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»