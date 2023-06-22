Схема движения транспорта изменится в Петрозаводске 1 июля

Будет перекрыто несколько улиц в центре и в Октябрьском районе.

Об изменении схемы движения в Петрозаводске 1 июля рассказали в администрации карельской столицы. На нескольких улицах пройдут соревнования триатлонистов «KareliaTri Prtozavodsk — 2023».

Как уточнили в мэрии, маршрут состязаний пройдет по площади Кирова, Пушкинской улице, проспектам Ленина (между улицами Пушкинской и Куйбышева) и Карла Маркса (вдоль площади Кирова), улицам Куйбышева, Михаила Иссерсона, набережной Варкауса и отрезку Ленинградского кольца.

На этих улицах с 7.00 до 19.00 организуют пешеходную и велосипедную зоны. На набережной Варкауса изменения затронут лишь четную сторону.

Перед соревнованиями на двух улицах города запретят остановку транспорта. По четной стороне набережной Варкауса ограничения будут действовать с 20.00 часов 30 июня до 19.00 часов 1 июля. Запрет на остановку на проспекте Карла Маркса от Пушкинской улицы до Онежской набережной введут 29 июня с 20.00 до 14.00 часов 30 июня. Выезд на нее будет закрыт с 7.00 до 14.00 часов 30 июня.

Об изменениях на городских маршрутах будет сообщаться заранее на официальном сайте.