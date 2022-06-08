Схема движения транспорта изменится в центре Петрозаводска

Из-за необходимости проведения работ на коммунальных сетях в центре карельской столицы будет изменено движение.

Сегодня в центре Петрозаводска изменится схема движения транспорта. После 10.00 будет запрещён проезд по улице Гоголя на участке между улицами Анохина и Красноармейской. Также планируется сужение крайней правой полосы по Красноармейской улице в направлении Кукковка–Центр. Изменения будут действовать до 14 июня. Изменение схемы движения вызвано необходимостью проведения работ на сетях теплоснабжения. Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска со ссылкой на АО «ПКС-Тепловые сети».

Кроме того, изменится схема движения транспорта в центре Петрозаводска в период с 15 июня по 7 июля. В эти дни будут производиться работы на средней и крайней правой полосе Красноармейской улицы в направлении Кукковка–Центр, также в районе перекрестка с улицей Гоголя. Двустороннее движение организуют по участку дороги в направлении Центр– Кукковка. Поворот с полосы в сторону Центра на перекрестке будет осуществляться налево к Гоголевскому мосту.

В указанные сроки изменится режим работы светофоров.