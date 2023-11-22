Схема движения транспорта изменится в центре Петрозаводска

С 13 декабря ограничения будут действовать каждый вторник.
В центре Петрозаводска с 13 декабря изменится схема движения транспорта, сообщили в паблике городской администрации.
На участке улицы Германа Титова между улицами Кирова и Куйбышева запретят остановку и стоянку транспорта.
Ограничения будут действовать каждый вторник с 00.00 до 06.00 для качественной уборки территории, подчеркнули в источнике.
В мэрии призывали участников дорожного движения быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.
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