Схема движения транспорта изменится в центре Петрозаводска

На площади Гагарина в Петрозаводске в понедельник изменится схема движения транспорта.

Об изменении схемы движения транспорта в центре Петрозаводска рассказали в мэрии карельской столицы.

Так, по рекомендации надзорных органов и госавтоинспекции Петрозаводска с 25 декабря в столице запретят стоянку транспорта на отрезке площади Гагарина со стороны дома № 2. При этом остановка будет разрешена.

Ограничение движения введут для повышения качества уборки и в целях безопасности дорожного движения.



Администрация Петрозаводска призывает водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.