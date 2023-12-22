Схема движения транспорта изменится в центре Петрозаводска

На площади Гагарина в Петрозаводске в понедельник изменится схема движения транспорта.
Об изменении схемы движения транспорта в центре Петрозаводска рассказали в мэрии карельской столицы.
Так, по рекомендации надзорных органов и госавтоинспекции Петрозаводска с 25 декабря в столице запретят стоянку транспорта на отрезке площади Гагарина со стороны дома № 2. При этом остановка будет разрешена.
Ограничение движения введут для повышения качества уборки и в целях безопасности дорожного движения.
Администрация Петрозаводска призывает водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.
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