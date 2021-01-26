Схема движения транспорта на Онежской набережной изменится на 10 дней

Временные ограничения связаны с проведением мероприятий в рамках Международного зимнего фестиваля "Гиперборея-2021", сообщили в администрации Петрозаводска.

В пятницу, 29 января, изменится схема движения на участке Онежской набережной. С 9.00 запрещается остановка транспорта рядом с площадками, где будут работать участники конкурса снежных и ледовых скульптур в рамках Международного зимнего фестиваля "Гиперборея-2021".

Временные ограничения, установленные для повышения безопасности и предупреждения дорожно-транспортных происшествий, будут действовать во время проведения праздничных мероприятий - до 7 февраля включительно.

Администрация Петрозаводска призывает горожан быть внимательными и руководствоваться установленными знаками и положениями Правил дорожного движения, а также заранее планировать пути объезда.