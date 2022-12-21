Схема движения транспорта в крупном районе Петрозаводска изменится в начале года

В январе изменится схема движения транспорта на Древлянке, сообщили в мэрии Петрозаводска.

С 9 января изменится схема движения на Древлянке. Со стороны школы № 43 на улице Попова, на участке между одноименным переулком и домом № 10, запретят остановку.



Это должно повысить безопасность учеников на пути к школе. Администрация Петрозаводска призывает водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.