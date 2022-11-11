Схема движения транспорта в Петрозаводске изменится из-за провалившегося асфальта

На улице Красноармейской в Петрозаводске 15 ноября будут восстанавливать провалившуюся ливневку, поэтому временно изменится схема движения транспорта, сообщили в администрации города.

С 15 ноября изменится схема движения транспорта в центре Петрозаводска. Будет перекрыт проезд на небольшом участке на одной из полос Красноармейской улицы в районе пересечения с Древлянской набережной (в сторону Кукковки).

«Временные неудобства связаны с восстановлением ливневой канализации. В результате повреждения трубы на проезжей части образовался провал», — уточнили в администрации города.

В рамках договора работоспособность ливневки восстановит ООО «Форте Инвест».

Администрация Петрозаводска призывает водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.

В мэрии напомнили, что ранее была восстановлена работоспособность ливневой канализации на Сулажгорской улице у дома №4к4 и в Скандинавской проезде у дома №10. Также ремонт выполнили на улице Петра Тикиляйнена напротив дома №1 по улице Маршала Толбухина. В ближайшее время на месте восстановят асфальт.