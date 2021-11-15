Схема движения транспорта в центре Петрозаводска изменится в новогоднюю ночь

Для праздничных гуляний жителей и гостей города организуют пешеходную зону в районе площади Кирова.

31 декабря с 22.00 будет запрещён проезд по улице Куйбышева (от Госпиталя для ветеранов войн), по проспекту Карла Маркса от пересечения с улицей Кирова и по улице «Правды» от Казарменской улицы.

Запрет будет действовать до 8.00 1 января.

Также в этот период запрещается остановка транспорта на улице Германа Титова между улицами Куйбышева и Пушкинской. Светофоры на проспекте Карла Маркса на перекрёстках с улицами Кирова и Куйбышева будут работать в режиме жёлтого мигания. Проезд для жителей соседних домов будет обеспечен.