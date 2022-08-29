Схема движения транспорта в Петрозаводске изменилась после отмены парада первоклассников

После переноса шествия первоклассников ранее анонсированные изменения движения транспорта в центре карельской столицы скорректированы.

1 сентября с 7 до 19 часов будет полностью закрыт проезд по площади Кирова и вдоль неё — по проспекту Карла Маркса. Движение по остальным улицам в Центре в связи с массовыми мероприятиями не изменится. Об этом сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Сегодняшние корректировки в схеме проезда транспорта остаются в силе, добавили в мэрии. С 15.00 до 21.30 на участках магистралей от улицы Куйбышева по улице Еремеева и проспекту Ленина в сторону Онежской набережной, а также от здания Педагогического института ПетрГУ по Пушкинской улице в сторону проспекта Ленина будет организована пешеходная зона.

Ранее сообщалось, что парад первоклассников в Петрозаводске не состоится из-за ухудшения погоды.