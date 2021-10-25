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Схема движения в центре Петрозаводска изменилась из-за строительства магистрали на улице Куйбышева

Новости. Общество
13:37, 25 Октября 2021
фото: © Администрация Петрозаводска

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С субботы, 23 октября, запрещен проезд по улице Куйбышева - от проспекта Ленина до Малой Слободской, сообщил глава Петрозаводска Владимир Любарский.

Как пояснил Владимир Любарский, с субботы запрещен проезд по Куйбышева — от проспекта Ленина до Малой Слободской. Для движения открыты Неглинская набережная и Малая Слободская улица.

«На время работ на улице Еремеева, Онежской набережной и Городском вале организовали двухстороннее движение и частично запретили парковку автомобилей. Еще раз призываю автомобилистов изучить схему движения и заранее планировать маршруты», — написал Любарский на своей странице в соцсети.

В администрации города пояснили:
С 23 октября вводятся следующие ограничения на улично-дорожной сети Петрозаводска.

1 этап — полное закрытие участка улицы Куйбышева от улицы Малая Слободская до проспекта Ленина. Для доступа к прилегающим территориям на улицах Еремеева, Онежская набережная, Городской вал будет организовано двухстороннее движение;

2 этап — открытие пересечений улица Куйбышева — улица Еремеева и Городской Вал, а также частичное открытие улицы Куйбышева от улицы Малая Слободская до Городского вала. На улицах Еремеева, Онежская набережная, Городской Вал будет восстановлено одностороннее движение.

Кроме того, на период производства работ изменится режим работы светофорного объекта на пересечении улица Куйбышева — проспект Ленина, а также на время производства работ по 1 этапу будет отключен светофорный объект на пересечении улица Кирова — улица Еремеева.

Дополнительно, предусматривается установка дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» на улицах Еремеева, Онежской набережной, Городской вал, Малая Слободская, проспект Ленина.

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