Схема движения в центре Петрозаводска изменится перед Днем Победы

Администрация Петрозаводска предупредила автомобилистов об изменении схемы движения транспорта накануне празднования Дня Победы.

Ограничения вводятся в целях повышения безопасности на время проведения массовых мероприятий. Об этом сообщил пресс-центр мэрии Петрозаводска.

С полудня 29 апреля и до 9 часов 11 мая будет запрещён въезд на площадь Кирова с улицы Правды. На указанном участке будет организована пешеходная зона.

8 мая с 18.00 начнёт действовать запрет остановки на улице Фридриха Энгельса (между проспектом и площадью Ленина), на площади Ленина, на улицах Заводская Линия и Гоголя (от улицы Герцена), на проспекте Карла Маркса (от площади Ленина до Пушкинской улицы), на улице Германа Титова (между улицами Пушкинской и Куйбышева), а также на Фаддеевской улице.

9 мая с 7.00 до 23.30 все указанные выше участки городских магистралей, за исключением улицы Германа Титова, превратятся в пешеходные зоны. Также проезд транспорта будет запрещён на улице «Правды» — между улицами Казарменской и Куйбышева, до набережной Гюллинга на улице Луначарского и частично до проспекта Карла Маркса по улицам Дзержинского (от улицы Свердлова), Кирова и Куйбышева (от улицы Германа Титова). С 16.30, после завершения традиционной легкоатлетической эстафеты «День Победы», возобновится движение по улицам Фридриха Энгельса, Заводская Линия, Гоголя, Кирова, Дзержинского, площади Ленина и проспекту Карла Маркса (от площади Ленина до улицы Кирова).

Вход на территорию праздника будет организован на Пименовском, Советском и Заводском (у дома № 1 на улице Калинина) мостах, в пойме реки Лососинки (перед Зарецким мостом), на улицах Гоголя (напротив дома № 6), Фридриха Энгельса (напротив дома № 4), Андропова (у дома № 2), на Губернаторской аллее (выход из Губернаторского сада) и на проспекте Карла Маркса на перекрестках с улицами Куйбышева и Пушкинской.