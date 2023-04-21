Схема движения вновь изменится в самом центре Петрозаводска

Нововведения призваны повысить безопасность на дороге, уверяют в мэрии Петрозаводска.

Со среды, 14 июня, в центре карельской столицы изменится схема движения. На участке улицы Еремеева, в районе дома №5 для повышения безопасности запретят остановку и стоянку.