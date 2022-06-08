Схема с «кротом в банке» помогла мошенникам обмануть жительницу Карелии

Жительница Сегежи попалась на уловку мошенников, поверив легенде про махинации в банке.

55-летняя жительница Сегежи и 48-летний житель Петрозаводска стали жертвами действий мошенников, сообщает МВД.

Даме позвонили злоумышленники под видом «службы безопасности банка» и рассказали, что кто-то из финансового учреждения по доверенности попытался взять на имя женщины кредит.

По словам звонивших, крота в банке предполагалось искать на условиях полной секретности. Поэтому сегежанке запретили с кем-либо обсуждать происшествие и при этом попросили помочь.

Чтоб злоумышленники не завладели деньгами, «сотрудник» вынудил женщину оформить на себя долговые обязательства в размере 1 млн 300 тыс. рублей, приобрести новый мобильный телефон (старый бы не «потянул» загрузку сервиса), установить на него приложение банка и внести оставшуюся сумму на указанный номер счёта.

Жительница Карелии сделала всё, что ей сказали, и лишилась 1 млн 280 тыс. рублей (за вычетом стоимости смартфона). В дальнейшем о случившемся потерпевшая рассказала знакомым, которые и порекомендовали ей обратиться в полицию.

48-летнему жителю Петрозаводска позвонил будто бы работник службы безопасности банка и сообщил, что мошенники незаконно оформили на имя горожанина кредит в размере 412 тыс. рублей, но ещё не успели обналичить.

Для сохранения сбережений «специалист» предложил перевести их на «безопасную ячейку». Мужчина поверил и выполнил все инструкции, продиктованные собеседником: взял на себя долговые обязательства, перевёл средства на указанный ему номер счёта. Спустя время понял, что попался на уловку аферистов и отправился в полицию.

По обоим заявлениям возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

Ранее сообщалось, что онлайн-шоппинг обернулся для жителя Карелии потерей 666 тысяч рублей