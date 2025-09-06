Схему движения изменили на двух опасных перекрестках в Петрозаводске

На Октябрьском проспекте реорганизовали схему движения на перекрестках, где с начала года произошло уже восемь аварий.

Схему движения изменили на двух перекрестках Октябрьского проспекта в Петрозаводске- с улицы Московская и с улицы Мурманская. Как сообщили в Госавтоинспекции города, эти перекрёстки стали одними из самых аварийных в столице республики.

Так, в 2024 году наа пересечении Октябрьского проспекта и улицы Московская случилось 12 происшествий, четверо человек оказались травмированы. С начала 2025 года там же произошло 3 ДТП, один человек получил травмы.

На перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Мурманской произошло 11 ДТП, в которых пятеро получили травмы различной степени тяжести. В 2025 было зарегистрировано 5 ДТП с двумя пострадавшими.

По данным ГАИ, причиной большинства аварий стал поворот налево, где водители не замечали автомобили, двигавшиеся прямо.

В результате с 4 сентября светофоры на перекрестках Октябрьского проспекта и улиц Мурманская и Московская оснащены дополнительными секциями для поворота налево. Перед перекрестком установили знаки 5.15.1 «Направление движения по полосам». На перекрестке с Московской движение по Октябрьскому проспекту возможно только прямо и направо.