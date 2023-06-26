Схему движения в одном из районов Петрозаводска изменят ради безопасности особенных детей

На участке улицы Володарского запретят стоянку по нечетной стороне, предупредили в мэрии столицы Карелии.
С 17 июля в петрозаводском районе Голиковка изменится схема движения транспорта. На участке улицы Володарского в районе дома №17 запретят стоянку по нечетной стороне.
Изменения должны повысить безопасность воспитанников реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Родник», который находится в указанном здании.
Для водителей установят соответствующие знаки, рассказали в пресс-службе городской администрации.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание