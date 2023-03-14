Схему движения в самом центре Петрозаводска изменят на один день

В эту субботу на площади Кирова в Петрозаводске изменится схема движения транспорта.

В субботу, 18 марта, с 08.00 до 14.00 полностью закроют проезд по площади Кирова и вдоль нее – по проспекту Карла Маркса.



На этой территории организуют пешеходную зону, сообщили в мэрии карельской столицы.



Ограничения связаны с фестивалем «Крымская весна», который посвящен годовщине воссоединения полуострова с Россией.



Администрация Петрозаводска просит горожан руководствоваться установленными знаками, а также заранее планировать пути объезда.