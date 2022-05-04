Шесть автомобилей попали в массовое ДТП на трассе «Кола» недалеко от Карелии (ФОТО)

Три легковушки и три грузовика попали в аварию на трассе «Кола» в Ленинградской области.

Вчера, 5 мая, на 119 километре трассы «Кола» в Ленинградской области произошла массовая авария. Столкнулись сразу шесть автомобилей, среди них три грузовика. Об этом сообщили в паблике Аварийно-Спасательной службы Ленинградской области.

Автомобили в результате аварии получили механические повреждения. Обошлось без жертв — два человека были осмотрены бригадой скорой помощи, но госпитализация им не понадобилась.

Спасатели поисково-спасательного отряда города Новая Ладога отключили аккумуляторные батареи, чтобы предотвратить возможное возгорание автомобилей.