В массовом ДТП в Олонецком районе пострадали два человека.
Сегодня, 3 января, в 13:31 на 319 км трассы Р-21 «Кола» в Олонецком районе произошло столкновение шести легковых автомобилей, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.
На место аварии прибыли семеро пожарных, сотрудники ГАИ и бригада скорой помощи.
— В результате ДТП пострадали два человека. Доставлены в Олонецкую ЦРБ на автомобилях СМП, после оказания медицинской помощи пострадавшие отпущены домой, — рассказали в ведомстве.
Сейчас на месте происшествия работают дорожные полицейские. Движение транспорта осуществляется в реверсивном порядке.
