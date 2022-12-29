Реклама

Истории успеха. «РеаЛ РК»
Новое
Сегодня 14:03
Плата за детский сад в Карелии вырастет в 2023 году на 20 процентов
29.12.2022 15:21
«Хотелки следователя»: адвокат прокомментировал обвинение Боднарчука в получении взятки от Белуги
29.12.2022 17:23
В Петрозаводске резидента Финляндии обвинили в уголовном преступлении
29.12.2022 14:51

Шесть больниц в Карелии получили подарки на Новый год от Минздрава республики (ФОТО)

Новости. Общество
11:49, 30 Декабря 2022
фото: © Михаил Охлопков / ВК

Новости партнеров

Сегодня, 30 декабря, состоялось вручение ключей от автомобилей «Лада Гранта» представителям шести больниц, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил о вручении ключей от автомобилей для больниц Карелии.

«Сегодня вручил ключи от автомобилей «Лада Гранта» представителям Кондопожской, Медвежьегорской, Питкярантской и Олонецкой ЦРБ, Межрайонной больницы № 1 и Республиканской больницы им. В. А. Баранова», — написал министр здравоохранения.

Легковые автомобили, по словам главы ведомства, будут использоваться для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников — к пациентам, перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов жителям отдалённых населённых пунктов.

«Это своеобразный подарок на Новый год нашим больницам. Пусть автомобили прослужат долго, а Минздрав Карелии всегда будет способствовать пополнению автопарка больниц и поликлиник», — сказал Михаил Охлопков.

Министр напомнил, что по программе модернизации первичного звена здравоохранения планировалось приобретение 53 легковых автомобиля, но нам удалось получить на 31 автомобиль больше. То есть за год медицинские организации Карелии получили 84 автомобиля.

Ранее сообщалось, что 14 «скорых», как эритроциты», умчались в районы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.12.2022, 00:10
Россиян предупредили о редких и нетипичных симптомах гриппа
25.12.2022, 18:34
Ребенок погиб на железной дороге в Петрозаводске
23.12.2022, 10:22
В Петрозаводске умер маленький Артем, которого жестоко избил отец
26.12.2022, 12:11
Военнослужащий в Петрозаводске застрелил свою жену
26.12.2022, 12:35
Житель Карелии 10 лет насиловал трех несовершеннолетних девочек и снимал порно
23.12.2022, 13:35
Мать ребенка, умершего после жестокого избиения отцом, находится в СИЗО Петрозаводска

Аналитика

29.12.2022 14:37
Тема недели
«Пятнашка» для Боднарчука
Судья Петрозаводского городского суда Елена Голяева признала экс-спикера Петросовета Геннадия Боднарчука виновным в получении взятки, а также в превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими, и приговорила к 15 годам лишения свободы.
«Золотая пилюля»: в Карелии состоялось самое масштабное событие в сфере фармации
29.12.2022 13:33
Санкции, сдерживание цен, бюджетный оптимизм: экономические итоги года в Карелии
28.12.2022 09:45
Пельмени для офтальмологов
26.12.2022 17:01
Трудный год движения вперед
23.12.2022 16:14
Алексей Бахилин: «Мы свое место и роль в избирательной системе понимаем»
23.12.2022 09:00
Они делают мир ярче!
22.12.2022 11:08
Вся аналитика

Чтиво

27.12.2022 10:50
Уроки выживания
«Берёшь посох в руки и волшебство начинается»
Накануне Нового года Дед Мороз из Петрозаводска поделился своими советами по выживанию.
Зимние витамины
20.12.2022 15:59
ГорПО Петрозаводска: 64 года работы для людей!
12.12.2022 15:30
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошли соревнования по художественной гимнастике «Узоры Карелии-2022».
24.10.2022 15:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.