Шесть больниц в Карелии получили подарки на Новый год от Минздрава республики (ФОТО)

Сегодня, 30 декабря, состоялось вручение ключей от автомобилей «Лада Гранта» представителям шести больниц, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил о вручении ключей от автомобилей для больниц Карелии.

«Сегодня вручил ключи от автомобилей «Лада Гранта» представителям Кондопожской, Медвежьегорской, Питкярантской и Олонецкой ЦРБ, Межрайонной больницы № 1 и Республиканской больницы им. В. А. Баранова», — написал министр здравоохранения.

Легковые автомобили, по словам главы ведомства, будут использоваться для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников — к пациентам, перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов жителям отдалённых населённых пунктов.

«Это своеобразный подарок на Новый год нашим больницам. Пусть автомобили прослужат долго, а Минздрав Карелии всегда будет способствовать пополнению автопарка больниц и поликлиник», — сказал Михаил Охлопков.

Министр напомнил, что по программе модернизации первичного звена здравоохранения планировалось приобретение 53 легковых автомобиля, но нам удалось получить на 31 автомобиль больше. То есть за год медицинские организации Карелии получили 84 автомобиля.

Ранее сообщалось, что 14 «скорых», как эритроциты», умчались в районы.