Шесть часов потребовалось коммунальщикам, чтобы вернуть тепло в петрозаводскую высотку

Коммунальное благо вернулось в квартиры 14-этажки на улице Калинина.

Как сообщили читатели «Столицы на Онего», аварийная бригада после шести часов работы вернула 7 января отопление в квартиры жильцов дома № 73 по улице Калинина в карельской столице.



Напомним, сегодня многострадальный 14-этажный дом в очередной раз остался без тепла.

По словам наших читателей, они замерзают уже второй раз за несколько дней.

Ранее отопление в доме выключили в самый разгар аномальных морозов. К решению проблемы подключился председатель Госкомитета Карелии по жилищному надзору Григорий Вертинский.

Тепло в доме было подключено вчера, 6 января. Жильцы дома поблагодарили ремонтников.