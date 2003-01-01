Шесть человек пострадали в ДТП в Карелии 21 ноября

За один день в разных районах Карелии произошло четыре аварии с пострадавшими.

21 ноября в разных районах Карелии зарегистрированы четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали шесть человек. В ГАИ рассказали подробности каждой аварии.

В поселке Онежский Пудожского района водитель Skoda при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Renault. В аварии пострадали три человека: 49-летний водитель и 59-летняя пассажирка Renault, а также 64-летняя пассажирка Skoda.

В Суоярвском районе на 125-м километре автодороги Петрозаводск-Суоярви Chevrolet Niva съехал в кювет и перевернулся. В результате пострадала 60-летняя пассажирка автомобиля.

В Пряжинском районе на 355-м километре федеральной трассы водитель Great Wall с прицепом потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Renault. Травмы получил 39-летний пассажир внедорожника.

В селе Кончезеро Кондопожского района водитель Mitsubishi ASX при разъезде со встречной дорожной техникой не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. 31-летний водитель получил травмы.

Госавтоинспекция напомнила о сложных погодных условиях и призвала водителей соблюдать осторожность.

Ранее мы писали, что две иномарки разбились в ночном ДТП в Петрозаводске — есть пострадавшие