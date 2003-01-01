Шесть человек пострадали в ДТП в Карелии в конце минувшей недели

Госавтоинспекция Карелии опубликовала сводку ДТП за последние дни.

В конце минувшей недели в разных районах Карелии зафиксировали ряд дорожных происшествий, в которых пострадали люди.

2 октября в Прионежском районе возле станции Шуйская автомобиль Suzuki SX4 съехал в кювет. 76-летний водитель и 71-летняя пассажирка получили травмы и самостоятельно обратились за медицинской помощью.

3 октября в Медвежьегорском районе на 25 км дороги Медгора-Толвуя-Великая Губа 69-летний водитель Chevrolet Niva съехал в кювет. В результате ДТП он получил травмы, пострадавшего доставили в больницу.

4 октября на автодороге А-121 «Сортавала» у поселка Рауталахти мотоциклист на Honda Africa не справился с управлением на крутом повороте, выехал на встречную полосу и врезался в ограждение. 29-летний житель Москвы был госпитализирован.

5 октября вечером на 474 км автодороги «Кола» под Кондопогой автомобиль УАЗ столкнулся с упавшим на дорогу деревом. Пострадала 48-летняя пассажирка.

В ночь на 5 октября под Петрозаводском в Прионежском районе 22-летний мотоциклист на незарегистрированном мотоцикле съехал в кювет. Молодого человека госпитализировали с травмами. Его пассажир был в шлеме, он не пострадал. По предварительной версии, водитель мог заснуть за рулем.

По всем фактам ДТП полиция проводит проверки.

