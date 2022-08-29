Шесть лет тюрьмы грозит в Карелии несовершеннолетнему, поднявшему на улице чужой телефон

Молодой человек решил прикарманить чужие средства, сообщили в Следкоме Карелии.

В Следкоме Петрозаводска завершилось расследование уголовного дела о краже с банковского счета в отношении 17-летнего юноши.

Как установило следствие, в апреле 2022 года молодой человек нашел на улице телефон и, сумев воспользоваться услугой «Мобильный банк», перевел на свой счет более 2 тысяч рублей.

Впоследствии обвиняемый, житель Суоярвского района, полностью признал свою вину и возместил ущерб. Уголовное дело было направлено в суд, который вынесет вердикт. Юноше грозит до шести лет лишения свободы.