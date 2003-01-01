Все шесть карельских бойцов завоевали медали на Первенстве Европы по муайтай

Завершилось Первенство Европы по муайтай, проходившее в Греции. Сборная команда Карелии успешно выступила и завоевала шесть медалей — четыре золотые и две серебряные.

Команда работала одновременно на трех рингах практически без перерыва, сообщает Федерация муайтай Карелии. Золотые медали завоевали Варвара Колехмайнен, Серафима Костякова, Алиса Тестова и Ксения Михайлова. Серебро у Потапа Бурого и Анастасии Чирик.

Тренеры команды Диана Зубровская и Иван Андриенко отметили высокую концентрацию и выдержку спортсменов, которым пришлось выступать в условиях интенсивного графика соревнований.

Эмоции зашкаливают. Все шесть наших спортсменов возвращаются с медалями, — прокомментировали они результат выступления.

Подведение общих итогов Первенства Европы состоится в ближайшее время. На данный момент сборная Карелии уже обеспечила себе шесть медалей различного достоинства, показав один из лучших результатов среди российских регионов.

Напомним, воспитанник петрозаводской школы самбо завоевал серебро на международном турнире.