«Они тоже жертвы»: детский омбудсмен Карелии заступился за подростков, которые жестоко избили двух мужчин
22 ноября, 18:32 Статьи
«Авиатор»: о том, как взлёт в начале XX века закончился жесткой посадкой в его конце
21 ноября, 16:35 Статьи
«Это ее бунт против мира нелюбви»: в Национальном театре Карелии поставили «Леди Макбет Мценского уезда»
21 ноября, 16:20 Статьи
В Карелии прекратили работы по поиску пропавшей пенсионерки из дома-интерната

12:02

В Суоярви простились с педагогом Татьяной Кархунен

11:02

Все шесть карельских бойцов завоевали медали на Первенстве Европы по муайтай

10:02

Автомобилист сбил с ног пешехода в центре Петрозаводска

09:02

«Колебания продолжатся»: карельские синоптики озвучили прогноз погоды на конец ноября

08:29

Отечественный грузовик загорелся в Прионежском районе

08:03

Мужчина с психическими отклонениями в седьмой раз поджёг квартиру в Кемском районе

00:15

Ещё три золота и одно серебро завоевали карельские тайбоксеры на первенстве Европы в Афинах

23:27

Три человека пострадали в ДТП на Первомайском проспекте в Петрозаводске

22:36

400 человек пришло посмотреть товарищеский матч ветеранов «Спартака» в Петрозаводске

21:21

46-летний житель Медвежьегорского района погиб на СВО

20:56

Жилой дом вспыхнул на севере Карелии

19:18

Детский омбудсмен Карелии встал на защиту подростков, избивших двух беспомощных мужчин

18:49

Мокрый снег, порывистый ветер и до -13°С обещают в Карелии 23 ноября

17:33

70-летний рыбак погиб, провалившись под лёд в Кондопожском районе

16:54

Спортсменка из Петрозаводска завоевала золото на первенстве Европы по тайскому боксу

16:18

Человек пострадал при съезде в кювет в Пряжинском районе

14:48

Охотник застрелил пугавшего жителей Матросов волка

14:07

Петрозаводчанин потерял полмиллиона рублей после звонка о замене домофона

12:42

Пятнадцатилетняя девочка пропала в Питкярантском районе

10:54

Женщина попала в больницу после ДТП в Суоярвском районе

09:38

Правительство утвердило правила регулирования платных мест в вузах

08:59

Две спортивные школы отремонтируют в Карелии за счет федерального бюджета

08:29

Известного актера Владимира Колганова обвиняют в изготовлении порнографии с участием малолетних

08:01

За год команда трассы «Фонтаны» построила 10 деревянных мостиков

07:31

Минтранс России не считает нужным вводить права для электросамокатчиков

00:10
Все шесть карельских бойцов завоевали медали на Первенстве Европы по муайтай
Сегодня 10:02 Спорт
Завершилось Первенство Европы по муайтай, проходившее в Греции. Сборная команда Карелии успешно выступила и завоевала шесть медалей — четыре золотые и две серебряные.

фото: © Федерация муайтай Карелии

Команда работала одновременно на трех рингах практически без перерыва, сообщает Федерация муайтай Карелии. Золотые медали завоевали Варвара Колехмайнен, Серафима Костякова, Алиса Тестова и Ксения Михайлова. Серебро у Потапа Бурого и Анастасии Чирик.

Тренеры команды Диана Зубровская и Иван Андриенко отметили высокую концентрацию и выдержку спортсменов, которым пришлось выступать в условиях интенсивного графика соревнований.

Эмоции зашкаливают. Все шесть наших спортсменов возвращаются с медалями, — прокомментировали они результат выступления.

Подведение общих итогов Первенства Европы состоится в ближайшее время. На данный момент сборная Карелии уже обеспечила себе шесть медалей различного достоинства, показав один из лучших результатов среди российских регионов.

Напомним, воспитанник петрозаводской школы самбо завоевал серебро на международном турнире.

