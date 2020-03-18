Шесть нарушителей обнаружили сотрудники ГИБДД Петрозаводска во время рейда "Нелегальный перевозчик" (ВИДЕО)

Об итогах мероприятия "Нелегальный перевозчик" рассказали в Госатвоинспекции Петрозаводска.

В минувшую среду, 18 марта, сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска совместно с представителями Инспекции Федеральной налоговой службы России по Петрозаводску провели профилактическое мероприятие "Нелегальный перевозчик", направленное на пресечение нарушений ПДД РФ водителями, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа легковым такси.

В ходе проведения профилактического мероприятия осуществлено 23 проверки автомобилей такси.

В ходе мероприятия пресечено 6 нарушений ПДД РФ, составлены административные материалы:

- за управление без путевого листа

- за отсутствие элементов крепления колеса (болт), надрывы на ремне безопасности, неработающие в установленном режиме внешние световые приборы

- за управление транспортным средством, которое не прошло технический осмотр

- за перевозку пассажиров, не имея разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров

- за неуплату штрафа в срок.

Кроме этого, запрещена эксплуатация одного транспортного средства, выдано два требования о прекращении противоправных действий.

По факту отсутствия цветографической схемы и опознавательного фонаря легкового такси готовится сообщение в Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия для принятия мер в соответствии с компетенцией.