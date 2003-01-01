Шесть пешеходов и одного электросамокатчика сбили в Петрозаводске на прошлой неделе

Кроме пешеходов в ДТП попали водители электросамоката и велосипеда.

Об этом на планерке в мэрии 8 декабря сообщил руководитель ЕДДС Петрозаводска Сергей Димитриев. По его информации, за минувшую неделю произошло 11 ДТП, в которых пострадало 11 человек, включая 6 пешеходов. Димитриев обратил внимание, что среди пострадавших 6 пешеходов, а также один водитель электросамоката и один велосипедист. Добавим, что такое большое число аварий очевидно связано с темнотой на улицах из-за отсутствия снега. Пешеходов просто плохо видно.

По словам Димитриева, также за неделю в городе произошло 12 пожаров, в том числе 4 в жилых домах.

