Шесть сельскохозяйственных организаций в Карелии проигнорировали проверку на химикаты

В межрегиональном управлении Россельхознадзора рассказали о хозяйствующих субъектах, нарушивших закон.

Система прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов «Сатурн» была введена в России с 1 июля 2022 года. Она призвана исключить попадание в оборот сомнительной продукции. С 1 сентября регистрация в этой системе для хозяйствующих субъектов стала обязательной.

В Карелии насчитывается 85 организаций, зарегистрированных в системе: 38 индивидуальных предпринимателей и 47 юрлиц.

При этом специалисты Россельхознадзора выяснили, что в системе не зарегистрированы четыре ИП, одно ООО и один сельхозкооператив. Им были направлены предостережения с указанием зарегистрироваться и предоставлять сведения в ФГИС «Сатурн».