Шесть жителей Петрозаводска остались на выходных без автомобилей

В ГИБДД карельской столицы подвели итог прошедших праздничных дней.
Сотрудники дорожной полиции Петрозаводска за минувшие выходные отстранили от управления шесть водителей в нетрезвом состоянии.
В отношении нарушителей были составлены административные материалы, автомобили помещены на спецстоянку.
В Госавтоинспекции города напомнили, что управление транспортом в состоянии опьянения и отказ от прохождения медицинского освидетельствования грозят водителям лишением прав на срок от полутора до двух лет и штрафом в размере 30 тысяч рублей.
За аналогичное повторное нарушение грозит уже уголовная ответственность со сроком лишения свободы до 2-х лет.
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