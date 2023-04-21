Шесть жителей Петрозаводска остались на выходных без автомобилей

В ГИБДД карельской столицы подвели итог прошедших праздничных дней.

Сотрудники дорожной полиции Петрозаводска за минувшие выходные отстранили от управления шесть водителей в нетрезвом состоянии.

В отношении нарушителей были составлены административные материалы, автомобили помещены на спецстоянку.

В Госавтоинспекции города напомнили, что управление транспортом в состоянии опьянения и отказ от прохождения медицинского освидетельствования грозят водителям лишением прав на срок от полутора до двух лет и штрафом в размере 30 тысяч рублей.

За аналогичное повторное нарушение грозит уже уголовная ответственность со сроком лишения свободы до 2-х лет.