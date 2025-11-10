Шестая серия замеров: «Шокшинский кварцит» подтверждает соответствие требованиям экологического законодательства

Карьер «Шокшинский кварцит» успешно завершил шестую серию замеров уровня шума и пыли, подтвердив стабильные показатели, соответствующие нормативам.
Согласно результатам исследований, на всей прилегающей территории зафиксирован равномерный, низкий фоновый уровень шума в любое время суток: показатели имеют значительный запас до предельно допустимых значений. Концентрация пыли также существенно ниже допустимых параметров: менее 0,1 мг/м³ при нормативе в 0,5 мг/м³ во всех трех точках.
Карьер «Шокшинский кварцит» неизменно подтверждает полное соответствие нормам и требованиям в сфере охраны окружающей среды и безопасности. Независимая лаборатория регулярно проводит замеры уровня шума и пыли на карьере. Для снижения концентрации пыли в воздухе на предприятии применяются установки пылеподавления туманом, а также установлены дополнительные форсунки и более мощный насос для повышения эффективности пылеудаления.
Протокол замеров ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Республике Карелия» (Росприроднадзор) передан в администрацию Шокшинского вепсского поселения, где с ним могут ознакомиться все желающие.
Возрождение карьера — часть инвестиционной программы ЦЕМЕНТУМ в Карелии, которая предполагает создание новых рабочих мест, запуск ряда социально значимых инициатив и развитие инфраструктуры региона.