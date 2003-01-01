Шестеро карельских каратистов заняли все призовые места на соревнованиях в Чувашии

Спортсмены из Петрозаводска привезли связку медалей с чемпионата и первенства по карате в Приволжье.
Шестеро каратистов в возрасте 16-20 лет, обучающихся и преподающих в Центре спортивной подготовки Карелии, заняли все призовые места на чемпионате и первенстве по всестилевому карате, проходящих в городе Новочебоксарске Чувашской республики, сообщили в группе учреждения.
Так, золото завоевали Григорий Романенко, Диана Радченко и Асилбек Маматкулов, серебро — Кирилл Богданов, Диана Радченко и Гамбар Валиев, а бронзу — Станислав Мишкевич.
— В соревнованиях приняли участие 1760 спортсменов из 29 стран мира, и наши ребята вновь доказали, что сила духа и мастерство — на высшем уровне, — рассказали в ЦСП.
Ранее мы писали, что петрозаводчанка Александра Боровкова завоевала серебряную медаль в стрельбе из электронного оружия на Всероссийском фестивале ГТО среди школьников, проходившем в Международном детском центре «Артек».