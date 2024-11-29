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Шестеро водителей припарковались в центре Петрозаводска, проигнорировав дорожные знаки

Новости. Дорожная хроника
14:50, 02 Декабря 2024
фото: © Госавтоинспекция Петрозаводска / ВК

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Водители с нарушениями припарковали свои авто на улице Анохина в карельской столице.

В Госавтоинспекции Петрозаводска призвали водителей парковаться правильно.

Так, нарушение правил парковки автомобилей около торгового центра на улице Анохина с частичным перекрытием одной полосы часто вызывает негодования со стороны водителей и затрудняет движение.

Зимой возникают сложности с проездом по улице Анохина в направлении проспекта Ленина, отметили в дорожной полиции карельской столицы.

В понедельник, 2 декабря, автоинспекторы пресекли 6 нарушений правил остановки / стоянки автомобилей около домов № 41 и № 43 на улице Анохина.

В отношении водителей полицейские вынесли постановления об административных правонарушениях, а также разъяснили им правила дорожного движения.

«Смотрите на дорожные знаки и паркуйте автомобиль по правилам!» — напомнили в ГИБДД. 

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